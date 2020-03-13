Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM Частным детским садам Бурятии выделят федеральные субсидии на создание новых мест. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по нормативу на оснащение одного места необходимо 123,4 тыс. рублей.

По словам замминистра образования Бурятии Валерия Позднякова, всего планируется создание 1156 мест в частных учреждениях. Деньги будут выделены в рамках заключенного соглашения между региональным правительством и Минпросвещения России. «Общий объем субсидии составляет более 142,6 млн рублей, из них федеральный бюджет направит более 139,7 млн рублей», — отметил чиновник.

Добавим, что в частные детсады в Бурятии ходят около 4,15 тыс. детей. При этом более 8 тыс. детей местами в дошкольных учреждениях не обеспечены.

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