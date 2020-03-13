Сингапур, , 08:21 — REGNUM Запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий, которые могут собрать более 250 человек, ввели власти Сингапура. Об этом сообщил 13 марта на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон.

Такое решение власти приняли в связи с распространением коронавируса. Запланированные массовые мероприятия надлежит отменить или перенести на более поздний срок.

Организаторам тех мероприятий, на которые уже проданы билеты, необходимо соблюсти санитарные требования. Участники должны находиться не ближе метра друг к другу и исключить рукопожатия. Нужна хорошая вентиляция помещений, температура всем прибывающим должна быть измерена.

Как сообщало ИА REGNUM, порты Сингапура закрываются для захода всех круизных лайнеров с 15 марта. Также власти страны закрыли въезд для тех, кто посещал Германию, Испанию, Францию и Италию за последние две недели.

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