Урумчи, Китай, , 08:21 — REGNUM Более 2850 медиков были напрямую задействованы в борьбе с эпидемией коронавируса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

В регионе было выделено 11 специальных госпиталей для лечения заболевших, куда были направлены медицинские эксперты с разных регионов страны. Одновременно с этим была организована удаленная платформа диагностики, связавшая 1161 медицинский институт в регионе, благодаря чему эксперты могли круглосуточно быть на связи со своими коллегами и обмениваться опытом.

Напомним, что последний пациент, заразившихся новым коронавирусом в Синьцзяне был выписан из больницы 8 марта. Всего в регионе не было ни одного нового подтверждённого случая заражения в течение 23 дней подряд.