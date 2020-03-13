Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновской области в целях недопущения завоза коронавируса вводится режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Документ определяет перечень мер по недопущению завоза и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции. Он вступает в силу сегодня, 13 марта.

Оперативный штаб, который возглавляет губернатор Сергей Морозов, переведён в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

Кроме того, создаются четыре рабочие группы. Одна из них будет контролировать все виды транспорта, на которых население прибывает на территорию Ульяновской области. На другую рабочую группу возложена обязанность по организации качественной работы медицинских учреждений по обследованию населения, а при необходимости — лечения.

«Третья группа разработает меры по недопущению урона экономике региона, так как ряд ульяновских предприятий имеет экономические отношения со странами с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу», — говорят в регионе.

Ещё одна группа организует информационно-разъяснительную и профилактическую работу с населением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Разрабатываются профилактические меры для предотвращения распространения вируса и рекомендации для частных лиц, работодателей и профильных ведомств.

Напомним, объявлена пандемия по коронавирусу. По последним данным, число заразившихся превысило 119 тыс. человек более чем в 110 странах мира. Скончались 4,3 тыс. человек.

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