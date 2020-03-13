Владивосток, , 08:26 — REGNUM Последних двоих российских туристов, семейную пару с круизного лайнера Diamond Princess, которые находились на карантине в инфекционном отделении краевой клинической больницы во Владивостоке, 13 марта благополучно выписали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Врачи и специалисты Роспотребнадзора заверили, что все выписанные пациенты абсолютно здоровы и чувствуют себя хорошо.

«Итоговые результаты на наличие коронавируса дали отрицательный результат. Повышенной температуры ни у кого нет, симптомы отсутствуют. Туристы уехали домой», — сказала глава Роспотребнадзора по Приморья Татьяна Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта семь туристов с Diamond Princess выписали с отрицательными анализами на COVD-19 из больницы Владивостока домой.