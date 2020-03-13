Пекин, , 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные. Об этом, комментируя заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда о выявленных в США случаях, когда у скончавшихся якобы от гриппа пациентов в итоге был выявлен коронавирус, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

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«CDC был пойман на месте преступления. Когда зафиксирован нулевой пациент в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? — написал глава китайского внешнеполитического ведомства в Twitter. — Возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань».

Дипломат призвал Вашингтон быть открытым, обнародовать данные, имеющиеся у американских властей, и предоставить объяснения.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В феврале в соцсетях появился материал, в котором его авторы, представившиеся как китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо, утверждают, что местом возникновения коронавируса являются две лаборатории в городе Ухань, проводившие исследования вирусов летучих мышей, а китайские власти скрывают правду об инфекционном заболевании и возникновении вспышки.

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Такое же предположение выдвинул и глава СНБО Украины Алексей Данилов, заявив, что утечка коронавируса произошла из закрытой лаборатории F-4. Эти заявления в Китае категорически опровергали.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин считает, что если «это и была диверсия, то скорее внешняя, чем внутренняя. А кто мог такое совершить — это секрет Полишинеля».

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