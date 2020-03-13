Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Новый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Грузии. Информация об этом 12 марта была размещена на специальном правительственном сайте, созданном для информирования населения об эпидемиологической ситуации в стране, stopcov.ge.

Общее количество инфицированных коронавирусом достигло 25 человек. В СМИ новый случай связывают с поездкой в Италию.

Также, согласно данным ресурса, на утро 13 марта в карантине с подозрением на заболевание COVID-19 находится 245 человек, госпитализированы и находятся под наблюдением 58 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в целях предотвращения распространения коронавируса Тбилиси временно прекратил сообщение еще с четырьмя странами: Францией, Австрией, Испанией и Германией.

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