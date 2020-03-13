Магас, , 08:15 — REGNUM В Ингушетии 13 марта стартует первенство России по греко-римской борьбе памяти Героя России А. М. Калиматова. Состязания пройдут без присутствия зрителей. Такое решение приняло министерство спорта республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По словам врио министра спорта Ингушетии Али Дошхоклоева, оно вызвано непростой ситуацией с коронавирусом, поскольку здоровье зрителей и гостей турнира для руководства важнее всего. Он попросил отнестись с пониманием к принятому решению.

В министерстве сообщили, что посмотреть соревнования можно будет сидя дома у телевизоров. Транслировать их будет ГТРК «Ингушетия» с 14 по 18 марта.