Яунде, , 08:17 — REGNUM В то время как коронавирус был официально признан пандемией, Африка оказалась практически не затронута заболеванием, что, по словам экспертов, представляет странам континента дополнительное время для подготовки к борьбе с распространением COVID-19. Об этом передает ВВС Africa.

По данным ВОЗ, за три месяца коронавирус распространился из Китая в 114 стран мира, в результате чего более 118 000 человек были заражены, а еще более 4200 человек погибли.

Однако Африка оказалась затронутой менее всего. К настоящему времени о 112 случаях заболевания сообщили в 12 африканских странах.

В большинстве стран континента вспышка остается относительно небольшой, что означает, что у них есть время для подготовки к реагированию на распространение инфекции, заявляют эксперты.

Очень немногие вспышки заболеваний в истории были классифицированы ВОЗ как пандемии, отмечают репортеры. Последним был свиной грипп более десяти лет назад.

В связи с этим эксперты ВОЗ призывают страны мира принять срочные и агрессивные меры по борьбе со вспышкой. Напомним, что от COVID-19 нет лекарства или вакцины, но его можно предотвратить, если соблюдать базовые нормы гигиены.