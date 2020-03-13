Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Межведомственная комиссия в Казахстане сократила частоту международных авиарейсов в 11 стран из-за распространения коронавируса, сообщили 13 марта в пресс-службе комитета гражданской авиации республики.

Количество рейсов сократили по 11 направлениям: в Германию, Великобританию, Нидерланды, Венгрию, Чехию, Польшу, Турцию, Украину, Белоруссию, ОАЭ и Грузию.

В комитете отметили, что иностранным компаниям рекомендовано оформлять возвраты билетов в полном объеме либо переоформлять билет на другую дату.

Напомним, 11 марта немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Казахстан. Авиакомпания «Эйр Астана» сократила количество авиарейсов из Нур-Султана во Франкфурт с пяти до двух.