Москва, , 08:04 — REGNUM Идею штрафовать сотрудников за перекуры в целом одобрили только 25% работодателей, следует из опроса, проведённого компанией HeadHunter.

В соответствии с результатами опроса, 7% представителей компаний относятся к штрафам за перекуры «крайне положительно», 18% — «скорее положительно», 21% занимают нейтральную позицию, 31% относится к идее «скорее отрицательно», 21% — «крайне отрицательно», остальные затруднились с ответом.

Таким образом, против штрафов выступают больше половины опрошенных респондентов.

Напомним, идея штрафовать работников за перекуры в 2019 году была предложена в Минздраве РФ. Она была представлена в методических рекомендациях ведомства «Корпоративные модельные программы «Укрепления здоровья работающих».

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