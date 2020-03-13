Пермь, , 08:02 — REGNUM В Пермском крае усилят меры по защите от коронавируса, а оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, который возглавил врио губернатора, будет собираться ежедневно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Врио главы края Дмитрий Махонин подчеркнул, что сейчас главная задачей для местной власти является минимизация возможности проникновения вируса на территорию Прикамья.

«Для того чтобы обезопасить жителей, мы усиливаем меры контроля в первую очередь на въезде в регион. Теперь в аэропорту будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов, а не только международных», — заявил Махонин.

Кроме того, регион намерен выступить с инициативой на федеральный уровень, чтобы меры предосторожности действовали не только в аэропортах, но и на всех железнодорожных вокзалах.

Члены оперативного штаба решили, что «утренний фильтр», который во время эпидемии ОРВИ и гриппа вводят в детских садах и школах, должен распространиться на колледжи и вузы.

Администрациям всех объектов с массовым скоплением людей (кинотеатры, торговые центры) выданы рекомендации по дезинфекции помещений. Чтобы избежать случаев заражения, в регионе ограничены международные мероприятия: часть могут отменить, часть пройдет без зрителей.

По словам Махонина, бдительными должны быть и сами граждане. Необходимо следить за состоянием собственного здоровья, пользоваться защитными масками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми госпитализирован первый пациент с подозрением на коронавирус. Мужчина вернулся из Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус