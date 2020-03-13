Тегеран, , 08:04 — REGNUM Главный советник высшего руководителя Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти заражен коронавирусом, об этом 13 марта сообщает агентство Tansim.

«Али Акбар Велаяти, который также является главой Тегеранской больницы имени Масиха Данешвари, в последние недели контактировал со многими больными коронавирусом. Он был инфицирован и сейчас находится на карантине», — отметили в агентстве.

Ранее заражение коронавирусом было диагностировано у первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири.

Напомним, на территории Ближнего Востока Иран больше других стран пострадал от распространения коронавируса. В настоящее время количество больных в стране превысило 10 тыс. человек, порядка 500 человек скончались.

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