Грозный, , 07:59 — REGNUM Спецназовцы из Чечни проведут специальную акцию в Иркутской области. Группа инструкторов Российского университета спецназа совершит марш-бросок по льду Байкала. Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы, сообщили 13 марта в пресс-службе главы и правительства Чечни.

По словам руководителя группы Даниила Мартынова, акция совершается под эгидой руководителя Чечни Рамзана Кадырова и врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В походе, который продлится пять дней, участвуют девять человек. За это время планируется обойти озеро по периметру. Маршрут составит около 2 тыс. км.

Группа выходит в поход уже завтра, 14 марта. Как отметил руководитель группы, акция проводится по поручению руководителя Росгвардии Виктора Золотова. Он станет пробным перед масштабными учениями, которые стартуют на Байкале в конце 2020 года.