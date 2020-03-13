Бангкок, , 07:47 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Таиланде за прошедшие сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные таиландского минздрава.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в стране достигло 75 человек. Подробностей о новых случаях заражения не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 марта в Таиланде было 70 случаев заболевания COVID-19. Также сообщалось об одном умершем из-за инфекции. Вылечились от коронавируса в стране 35 человек.

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