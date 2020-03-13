Пермь, , 07:44 — REGNUM В Пермском крае выявлен пациент с подозрением на коронавирус. Мужчина доставлен в Пермскую инфекционную больницу для повторного обследования и уточнения диагноза. Об этом сообщила в Instagram министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.

Известно, что 10 марта пермяк вернулся из Франции. По словам замминистра региона Евгения Камкина, для транспортировки пациента использовали автомобиль скорой помощи и изолирующие носилки, бригада скорой была в необходимых средствах защиты.

Уже взяты повторные анализы и отправлены в научный центр Новосибирска. В ожидании результатов мужчина будет находиться в изолированной боксированной палате.

В настоящее время определяется круг контактных лиц пациента, к которым будут применены меры в зависимости от диагноза мужчины.