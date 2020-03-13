Москва, , 07:44 — REGNUM Пандемия, вызванная распространением коронавируса, может пойти на спад к июню — июлю 2020 года, сообщил 12 марта журналистам руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

По словам учёного, пик заболеваемости в Китае был пройден еще 2 февраля, а полученные с начала вспышки данные указывают, что COVID-19 менее патогенный, чем другие коронавирусы. В частности, те, что вызвали эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002—2003 годах и ближневосточного респираторного синдрома в 2012—2015 годах.

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Шестопалов также сравнил смертность от коронавируса: за всё время от инфекции умерли около 5 тыс. человек. Это примерно сопоставимо с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день. Вместе с тем США уже сообщили, что от обычного гриппа за год скончались 75 тыс. человек.