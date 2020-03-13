Буэнос-Айрес, , 07:43 — REGNUM Постановление о введении в Аргентине чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения на один год и о приостановке авиасообщения с несколькими странами на один месяц подписал аргентинский президент Альберто Фернандес в связи с риском распространения коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил 12 марта в эфире государственного телевидения.

Аргентина отменяет рейсы из стран Европы, США, Китая, Южной Кореи и еще ряда стран. Их список будет корректироваться в зависимости от обстановки. По словам Фернандеса режим ЧС и прекращение полетов могут быть продлены на еще больший срок. Глава государства отметил, что условия возвращения на родину граждан Аргентины, которые сейчас пребывают в других странах, будут смягчены.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта власти Аргентины ввели обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из девяти стран.

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