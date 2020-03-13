Иркутск, , 07:37 — REGNUM В южных районах Иркутской области с 1 апреля будет введён особый противопожарный режим в лесах. На севере региона такой режим вводится с 1 мая, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

На юге Приангарья через неделю прогнозируется сход снежного покрова. Региональный лесхоз начнёт профилактические отжиги сухой растительности. В общей сложности специалистам предстоит отжечь более 9,5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии начался сезон травяных пожаров.

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