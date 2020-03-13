Сингапур, , 07:18 — REGNUM В Сингапуре запретили въезд на территорию страны всем иностранцам, посещавшим Германию, Испанию, Францию и Италию за последние две недели. Об этом сообщил министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон на пресс-конференции.

«Граждане этих государств, а также иностранцы не смогут въехать в Сингапур из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом», — заявил он.

Он уточнил, что ограничительные меры не затронут граждан страны и тех людей, которые имеют вид на жительство в Сингапуре, однако им придется пройти 14-суточный карантин. Запрет вступит в силу с 15 марта. Вон подчеркнул, что аналогичные ограничения в адрес Ирана, Китая и Южной Кореи сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в больницах Сингапура находится 91 человек, зараженный коронавирусом нового типа. Местный минздрав отмечает, что с начала вспышки заболевания из больниц было выписано 96 человек.