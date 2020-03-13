Оренбург, , 07:20 — REGNUM В Оренбургской области сотрудники УФСБ пресекли канал финансирования международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Обвинение предъявлено трем оренбуржцам. Они заключены под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ.

В мероприятиях по выявлению и задержанию злоумышленников задействовали сотрудников УФСБ Москвы, Московской области, Татарии и Оренбуржья. Обыски прошли у трех жителей Оренбургской области и по одному адресу в Татарии. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, запрещенная литература, флаг с символикой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также рабочие записи, подтверждающие прохождение задержанными гражданами обучения в неофициальных исламских учебных заведениях за границей. Все это подтверждало причастность к содействию террористической деятельности.

По данным УФСБ, не имея возможности выехать за пределы России приверженцы радикальных течений Ислама, с декабря 2015 года по март 2019 года осуществляли сборы и переводы организаторам финансирования ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) денежных средств. Деньгам направлялись на нужды боевиков, действующих в странах Ближнего Востока, на противоправную деятельности членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за границей и на авиабилеты для россиян, желающих вступить в ряды террористической организации.

Трем оренбуржцам инкриминируют преступление по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.