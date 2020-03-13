Белвью, США, , 07:16 — REGNUM Создатели массовой многопользовательской ролевой игры Guild Wars 2 планируют выпустить к ней третье дополнение. Об этом 13 марта сообщил портал Engadget.

По мнению редакции издания, сама новость о существовании дополнения к такого рода к игре, которая существует уже восемь лет, говорит о том, что в ней всё ещё «есть жизнь».

Пока что создатели не сообщили практически никаких деталей о сюжете или основных функциях, которые принесёт с собой дополнение. Они лишь выпустили концепт-арт, выполненный в азиатской стилистике.

https://twitter.com/that_shaman/status/1238188078671462400

Разработкой Guild Wars 2 занимается студия ArenaNet, штаб-квартира которой расположена в городе Белвью (США). Релиз игры состоялся в августе 2012 года.

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