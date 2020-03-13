Кемерово, , 07:16 — REGNUM В Кемеровской области за неделю со 2 по 8 марта 2020 года за медицинской помощью из-за ОРВИ обратились 19 766 человек. Интенсивный показатель заболеваемости в регионе составил 73,9 на 10 тыс. населения. Это ниже эпидемического порога на 4,1%, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

В Кемерове зарегистрировано 4 533 случая ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости — 81,1 на 10 тыс. населения. Это выше эпидпорога на 12,1%.

По данным на 10 марта 2020 года в Кузбассе полностью закрыты на карантин семь школ и один детский сад, частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в двух классах двух школ и в 11 группах восьми детсадов.