Стокгольм, , 08:20 — REGNUM По мнению представителей Агентства общественного здравоохранения Швеции, на сегодняшний день закрывать школы в стране совершенно бессмысленно. Согласно позиции государственного эпидемиолога АндерсаТегнеля, подобные меры будут иметь сомнительный эффект на сдерживание коронавирусной инфекции COVID-19, в то время как из-за закрытия школ сотрудники медицинских учреждений могут потерять работу. Об этом 12 марта сообщило шведское издание SVT.

«Закрытие школ — очень сложный вопрос, обычно подобные меры сопровождаются многочисленными последствиями.Из сфер здравоохраненияи других публичных секторов часто довольно массово уходят сотрудники», — заявил эпидемиолог.

«Кроме того, есть многочисленные исследования на тему закрытия школ в условиях распространения инфекции, и они показывают, что подобные меры очень малоэффективны. Они могут немного отсрочить распространения вируса, но если делать это слишком рано или слишком поздно, это вызовет массу негативных эффектов. В этом деле нужно очень тонко чувствовать ситуацию, в каком-то смысле даже на уровне интуиции», — добавил Тегнель.

По словам эпидемиолога, Агентство общественного здравоохранения Швеции, а также другие представители сферы здравоохранения демонстрируют высокую обеспокоенность, когда разговор заходит о закрытии школ. Это связано с тем, что вследствие таких мер многие работники сферы образования могут просто покинуть свою профессию в дальнейшем.