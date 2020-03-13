Чэнду, Китай, , 07:13 — REGNUM В провинции Сычуань на юго-западе Китая выявлен новый случай африканской чумы свиней, сообщили 12 марта в Министерстве сельского хозяйства КНР.

Заболевание было выявлено в 111 свиней, которые были нелегально ввезены в сычуаньский города Лэшань из-за пределов провинции. Семь свиней уже погибли, сообщили в министерстве. Местные власти предприняли немедленные меры реагирования, включая уничтожение всех заражённых свиней, дезинфекцию транспортных средств, где животные перевозились

Считается, что африканская чума свиней не передается от животного к человеку, а также другим животным помимо свиней. Первый случай этой инфекции, которая уже нанесла вред сельскому хозяйству Китая, был выявлен в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в августе 2018 года.