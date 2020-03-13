Салвадор, Бразилия, , 07:10 — REGNUM Круизный лайнер Silver Shadow отправили на карантин в порт бразильского города Ресифи после информации о возможном заражении коронавирусом одного из пассажиров, 12 марта сообщает газета Diario de Pernambuco со ссылкой на власти штата.

Судно прибыло из города Салвадор в Пернамбуку. После корабль должен был отплыть в Форталезу. У 78-летнего гражданина Канады, у которого сначала предположили инфаркт, после осмотра решили взять анализы на коронавирус. Пациент госпитализирован в одну из частных клиник города. На лайнере сейчас находятся 317 пассажиров и 291 член экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Бельгии около трех тыс. пассажиров круизного лайнера сошли на берег после отмены запрета, введенного из-за подозрения на заболевание коронавирусом у одного из пассажиров.

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