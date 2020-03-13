Стокгольм, , 08:24 — REGNUM Согласно новым рекомендациям Агентства общественного здравоохранения Швеции, проверять на коронавирус COVID-19 следует проверять только больных граждан. Как заявила заведующий отделением микробиологии Агентства Карин Висель,в силу предположительной низкого уровня смертности от заражения вирусом у большинства людей ресурсы должны быть направлены на защиту медперсонала и граждан, входящих в группу риска. Об этом12 марта заявило шведское издание SVT.

«На предмет заражения должны быть обследованы лишь те граждане, которым необходима медицинская помощь или которые уже находятся в больницах с симптомами коронавируса», — заявила Карин Висель.

Как сообщает орган здравоохранения, на данный момент Швеция может обеспечить проведение 2800 анализов на коронавирус в день; проводят такие анализы 10 лабораторий по всей стране. В ближайшие недели планируется запустить еще 7 лабораторий, где будет возможным проведение тестов на COVID-19.

По словам Карин Вигсель, врачи-инфекционисты каждого из регионов должны сами определить, когда и кого необходимо проверять на наличие вируса. Также по-прежнему крайне важно, чтобы граждане с симптомами простуды оставались дома, исключали любые социальные контакты и принимали свою долю ответственности за нераспространение инфекции в стране, даже если они не получали прямого подтверждения о том, что они зараженыкоронавирусом.

В случае, когда человеку настолько плохо, что он не может обойтись без посторонней помощи и нуждается в медицинском уходе, ему следует обратиться на горячую линию медицинской помощи.