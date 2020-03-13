Стокгольм, , 08:39 — REGNUM Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель не исключает, что на крупнейшем в стране музыкальном фестивале Melodi festivalen (его победители традиционно представляют Швецию на Евровидении — прим.), прошедшем 7 марта на стадионе Friends Arena в Стокгольме и на котором присутствовало около 30 000 человек, могло иметь место распространение коронавируса COVID+19. Об этом 12 марта сообщило шведское издание FriaTider.

На прошлой неделе в Дании в целях противодействия распространению коронавируса приняли решение провести аналогичный фестиваль без зрителей. Однако в Швеции телекомпания SVT, являющаяся организатором мероприятия, не стала изменять традициям и провела фестиваль при зрителях (причем как генеральную репетицию накануне, так и саму основную часть на следующий день). Кроме того, SVT призвала воздержаться от посещения фестиваля лишь тех,кто заметил у себя симптомы заболевания.

На вопрос журналиста издания Expressenо том, может ли Андерс Тегнель быть уверенным в том, что на музыкальном фестивале, где собрались десятки тысяч зрителей, не было распространения коронавирса, эпидемиолог ответил следующим образом:

«Сказать с уверенностью, что между людьми вообще не случилось передачи инфекции, я не могу. Однако учитывая, сколько людей мы уже обследовали и какая малая доля заражения была выявлена среди тех, кто не выезжал за границу, если на фестивале и могло произойти распространения вируса, то в совсем небольших масштабах. В этом я абсолютно уверен».