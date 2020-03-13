Хабаровск, , 07:12 — REGNUM Журналистов в Хабаровске не пустили на заседание краевой думы, на котором депутаты обсуждали закон о внесении поправок к Конституции России.

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Об этом рассказал телеканал Вести Хабаровска, съёмочная группа которого, вместе с коллегами с других каналов, безуспешно пыталась попасть на обсуждение Основного закона страны в краевую думу.

По словам журналистов, сначала у них требовали какие-то документы, потом сказали, что их нет в списках, потом просто не пустили.

Тележурналист Юрий Золотарев рассказал, что выполнил все требования краевых думцев: прислал копию паспорта и прочие, затребованные документы. Однако дальше входных дверей пройти не смог.

12 марта краевая дума Хабаровского края большинством голосов одобрила закон о внесении изменений в Конституцию России. Из 27 депутатов «за» проголосовали 23, один против, трое воздержались.

Что скрывали парламентарии в ходе обсуждений поправок, почему закрыли двери для прессы — так и осталось тайной. Никаких комментариев по этому поводу на сайте краевой думы нет.

Инцидент удивителен уже потому, что подавляющее большинство в крайдуме Хабаровского края — представители ЛДПР, которые при любом удобном случае подчеркивают свою приверженность демократическим принципам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Государственная дума России в третьем чтении приняла закон о внесении поправок в Конституцию.