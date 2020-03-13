Москва, , 07:02 — REGNUM Введение в России проездного для аспирантов поддерживает министерство науки и высшего образования РФ, говорится в письме главы ведомства Валерия Фалькова, адресованном заместителю председателя комитета Госдумы по образованию и науке депутату Борису Чернышову (ЛДПР).

«Минобрнауки России считает возможным поддержать Вашу инициативу об установлении льгот на оплату проезда к месту защиты диссертации для аспирантов», — цитирует РИА Новости документ.

В нём Фальков отмечает, что предоставление льготы может быть распространено на более широкий контингент молодых учёных. Ввести «аспирантский проездной» в Минобрнауки считают правильным со следующего финансового года, либо в текущем финансовом году при условии, что расходы на льготу будут учтены поправками в бюджет.

Ранее Чернышов обратился с письмом к гендиректору Российских железных дорог Олегу Белозерову и вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат предложил оплачивать аспирантам поезд в места, где те будут проходить предзащиту и защиту кандидатской диссертации.