Владивосток, , 07:02 — REGNUM В Приморье принято решение об отмене проведения праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию присоединения Крыма к России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Намеченные на 15 марта во Владивостоке мероприятия, в которых должно было принять участие до 15 тысяч человек, отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Решение об отмене массовых мероприятий в честь воссоединения Крыма с Россией направлено на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. По плану, только в торжественном митинге и последующем фестивале «Крымский полдень» во Владивостоке должны были принять участие порядка 15 тысяч человек», — прокомментировал директор департамента внутренней политики Приморского края Даниил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска прокомментировал свою позицию по распространению коронавируса и связанным событиям.