Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию с коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Лидеры обсудили события, связанные с пандемией коронавируса, а также усилия по борьбе с вирусом», — заявил представитель администрации американского президента.

О том, было ли известно Трампу о заболевании жены Трюдо коронавирусом, в Белом доме не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у супруги канадского премьер-министра Джастина Трюдо было подтверждено заражение коронавирусом нового типа. В настоящее время глава канадского правительства вместе с женой находится на домашнем карантине. Он также намерен 13 марта выступить с обращением к канадскому народу.

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