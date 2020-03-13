Пекин, , 06:48 — REGNUM Власти Китая отчитались о восьми новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 по всей стране, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

По свежим данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще семь человек скончались от опасной инфекции за прошедшие сутки. Шестеро погибших числятся в эпицентре эпидемии провинции Хубэй и один в провинции Шаньдун. Еще 33 человека находятся под подозрением на заражение.

Кроме того, 1318 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению, в то время как количество тяжёлых случаев заражения снизилось на 237 до 4020. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 813, включая 13 526 человек, который сейчас получают лечение в больницах Поднебесной.

В общей сложности 64 111 человек были выписаны из больниц страны по выздоровлению, а число погибших достигло 3176 человек за все время эпидемии. В комиссии также отметили, что 147 человек по-прежнему находятся под подозрением на заражение.