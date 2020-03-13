Челябинск, , 06:42 — REGNUM В Челябинске обновят часы на фасаде одного из зданий центральной части города. Сейчас население выбирает дизайн, голосование развёрнуто на портале «Активный житель 74».

Дом находится на проспекте Ленина, 53. Циферблату встроенных в фасад часов и предстоит подобрать новый дизайн. Сейчас гражданам предложено три варианта. Голоса принимают до 22 марта.

Обновление часов запланировано в рамках подготовки к мероприятиям с участием иностранных гостей. Как сообщало ИА REGNUM, летом в Челябинске запланировано проведение отдельных мероприятий деловой программы в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Сами саммиты пройдут в Петербурге.