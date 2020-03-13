Владивосток, , 06:48 — REGNUM Представители работодателя смогли договориться с рабочими и строительство музейно-театрального комплекса на острове Русский во Владивостоке в пятницу, 13 марта, возобновилось.

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Прекращение забастовки стало возможным после того, как представители ООО «Стройтрансгаз-Восток» гарантировали рабочим выплату всех недостающих и обещанных сумм после 25 марта, пишет Vl.ru.

«В результате многочасовых переговоров была достигнута договоренность о возобновлении работы строителями, чтобы не допустить отставания от графика. Все претензии и просьбы рабочих будут зафиксированы и рассмотрены в индивидуальном порядке», — сообщили представители заказчика.

Как сообщало ИА REGNUM, строители музейно-театрального комплекса, который возводится на острове Русский во Владивостоке, остановили работу после того, как работодатель перестал выплачивать им обещанные суммы заработной платы.