Пекин, , 06:37 — REGNUM Количество заболевших коронавирусом в Китае с момента эпидемии достигло 80 813 человек, из них скончались 3176 пациентов, сообщает Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Из всех пациентов 64 111 человек выздоровели. За сутки выявлено восемь человек с данным диагнозом, а 1318 — вылечены и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн объявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае пройден.

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