Новосибирск, , 06:31 — REGNUM За два месяца 2020 года новосибирский аэропорт «Толмачёво» обслужил 993 214 человек (+14%).

«Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 682 842 (+14%), на международных — 310 372 (+14%)», — уточнили в воздушной гавани.

В феврале пассажиропоток составил 468 058 человек (+ 14% по сравнению с показателем 2019 года): на внутрироссийских рейсах — 328 439 человек (+16,8%), на международных — 139 619 (+9%).

В феврале 2020 года самыми динамичными направлениями (по сравнению с февралём 2019 года) на внутрироссийских авиалиниях были: Уфа, Челябинск, Симферополь, Абакан и Самара. На международных — Утапао, Мюнхен, Дубай, Нур-Султан и Усть-Каменогорск.

А самые популярные у пассажиров оказались Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск, Камрань, Пхукет, Бангкок, Утапао, Дубай, Ош, Бишкек, Нур-Султан, Душанбе и Алматы.