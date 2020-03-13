Якутск, , 06:24 — REGNUM Проведение VII спортивных игр «Дети Азии» вновь оказалось под вопросом — соревнования отложили до стабилизации ситуации в мире с коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Регулярный чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса

После того, как Монголия отказалась от «Детей Азии», было принято решение об их проведении в Омане. Теперь же правление международного комитета игр их перенесло на неопределенный срок, пишет «Якутия 24».

Оман также приостановил выдачу всем странам туристических виз.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная хоккейная лига США и Канады объявила о приостановке регулярного чемпионата сезона 2019/2020 годов из-за коронавируса.