Лос-Анджелес, США, , 06:16 — REGNUM Создатели многопользовательского тактического шутера Valorant выложили в сеть новый трейлер. Ролик был опубликован 13 марта на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1238148065132982272

В видео демонстрируются способности персонажа Viper. Он использует один из игровых ресурсов для создания кислотных зон и бомб с ядовитым газом.

Разработкой игры занимается компания Riot Games, известная геймерам в качестве создателя проекта League of Legends. Ранее она выпустила ролик с демонстрацией возможностей другого персонажа, известного как Phoenix.

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