Владивосток, , 06:20 — REGNUM В Приморье обнаружено снижение заболеваемости ОРВИ среди населения на 26,9% относительно прошлой недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого Минздрава.

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Отмечается, что ситуация по заболеваемости ОРВИ фиксируется ниже уровня эпидемиологического порога на 5,6% во всех возрастных группах. За прошедшую неделю с признаками ОРВИ было госпитализировано более 400 человек.

«За минувшую неделю были госпитализированы 410 человек, что на 14,63% ниже в сравнении с предыдущей неделей, когда были госпитализированы 480 человек», — сообщили в службе санитарного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость гриппом в Приморье находится ниже эпидемиологического уровня.