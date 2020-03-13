Пекин, , 06:14 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Китае зарегистрировали не в декабре, как это официально заявляется, а еще 17 ноября, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства КНР.

Согласно новым данным, первым заразившимся стал 55-летний житель провинции Хубэй. После этого, в течение ноября, было зарегистрировано еще восемь заболевших.

Никто из этих людей не был подтвержден как «нулевой пациент», с которого обычно начинается отсчет распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь выразил мнение, что коронавирус COVID-19 мог попасть на территорию Китая из США.

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