Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:12 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске появился семейный центр с мини-гостиницей для женщин, которые вынуждены уйти из дома. Об этом сообщает ОТРК «Ямал-Регион».

В новое здание общей площадью 560 кв. м переедут организация «Многодетные семьи Ноябрьска» и благотворительный фонд «Вселенная добра». Отмечается, что открытие семейного центра вполне в духе одной из поправок к Конституции, где дети объявлены важнейшим приоритетом государственной политики России.

Организация «Многодетные семьи Ноябрьска» входит в реестр поставщиков социальных услуг. Благодаря этому общественникам компенсируют из регионального бюджета бесплатные консультации логопеда, психолога, педагога и юриста, а также работу социального такси.

В новом здании семейного центра планируют открыть социальную мини-гостиницу для женщин, переживших домашнее насилие. К сожалению, на данный вид услуг в Ноябрьске имеется спрос.