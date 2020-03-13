Вашингтон, , 05:56 — REGNUM 1663 случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в США с начала вспышки заболевания, 12 марта сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Ранее распространилась информация о 1459 заболевших. В университете отметили, что цифры могут быть занижены, поскольку тестирование проводится избирательно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта руководитель департамента здравоохранения американского штата Огайо Эми Эктон заявила, что на территории региона коронавирусом может быть заражено уже более 100 тысяч жителей.

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