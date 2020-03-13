Колумбус, США, , 05:44 — REGNUM Коронавирусная инфекция могла поразить уже более 100 тысяч жителей американского штата Огайо, заявила руководитель департамента здравоохранения региона Эми Эктон, 12 марта передает телеканал ABC News 5 Cleveland.

По словам чиновника, исходя из статистики распространения коронавируса около 1% населения штата уже должно быть заражено. Как пояснила Эктон, если взять число всех жителей Огайо — 11,7 млн человек, то получится, что более 100 тысяч американцев, проживающих в регионе, могут быть носителями инфекции.

В настоящее время на территории региона выявлено пять пациентов с COVID-19, у которых врачи подтвердили диагноз. Глава департамента добавила, что реальное положение дел пока не удается понять ввиду медленного разворачивания систем тестирования.

Напомним, 12 марта вице-президент США Майкл Пенс заявил, коронавирусная инфекция COVID-19 может появиться еще у нескольких тысяч американских граждан.

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