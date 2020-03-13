Новосибирск, , 05:43 — REGNUM Руководителям транспортных предприятий Новосибирской области рекомендовали дезинфицировать салоны автомобилей для профилактики вирусных заболеваний, в том числе и коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслава Невежина, таксомоторные перевозки становятся всё популярнее у населения. Сейчас в Новосибирской области действует более 3 тыс. лицензий на работу в сфере такси, выданных минтрансом. Остальные перевозчики работают без разрешения.

«Таксопарки заинтересованы напрямую в том, чтобы салон транспортного средства обрабатывался, потому что это безопасность пассажиров и водителей. Эта работа регулярно ведётся в легальных такси, — отметил Невежин. — Минтранс региона провёл совещание, на котором всем руководителям транспортных предприятий региона Роспотребнадзором было рекомендовано применять химические реагенты для уборки салонов транспортных средств в целях дезинфекции и профилактики вирусных респираторных заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекции».

Для выявления нелегальных перевозчиков минтранс совместно с правоохранительными и надзорными органами проводит рейды.

Отметим, что в настоящее время в Новосибирской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.