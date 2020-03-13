Москва, , 05:37 — REGNUM В пятницу, 13 марта, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +5… +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 14 марта в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, местами гололедица, 0… +2 °С.

Ветер юго-западный, западный 5−12 м/с, порывы до 15−20 м/с. В связи с сильным ветром в Москве и Подмосковье действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 730 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °С днём и −2… +3 °С ночью.

В субботу, 14 марта, днём в столице ожидается +4… +6 °С. По области +1… +6 °С. Ночью в регионе ожидается −9… −1 °С.