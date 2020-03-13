Благовещенск, , 05:27 — REGNUM На дороги Приамурья за прошедшие сутки дорожники высыпали 200 тонн противогололёдного материала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Минтранса.

Читайте также: Прошедший в Приамурье снегопад стал самым обильным за зиму

В условиях сильного снегопада дорожные службы области вели работу по расчистке региональных дорог, для чего было задействовано 80 единиц специальной техники и 38 рабочих. Наиболее сложная ситуация складывалась в Свободненском районе, где из-за ДТП с участием большегрузных автомобилей было затруднено движение.

«Место дорожно-транспортного происшествия было очищено от снега, после чего спецтехника принялась растаскивать столкнувшиеся автомобили», — рассказали в областном Минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший в Приамурье снегопад стал самым обильным за эту зиму: на отдельных участках выпало до 7 мм осадков.