Сеул, , 05:19 — REGNUM Новых 110 случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки. Общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 7997, сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что 110 случаев за сутки — наиболее низкий показатель за прошедшие две недели. Также увеличилось число умерших от болезней, вызванных коронавирусом. Сейчас скончавшихся от COVID-19 в Южной Корее 67 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта в Южной Корее заявили о намерениях сохранить уже принимаемые меры по борьбе с коронавирусом нового типа. Представитель Центрального штаба по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций Юн Тхэ Хо отметил, что Сеул принимает все возможные меры для борьбы с новой инфекцией.

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