Новосибирск, , 05:18 — REGNUM На реках Кузбасса начали взрывать лёд. Работы начались раньше обычного срока, сообщили в правительстве региона.

Напомним, ранее кемеровские власти отмечали, что весенний паводок в области будет активным, а вскрытие рек может начаться уже в первой половине апреля.

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«По данным областного департамента по ЧС, на территории Кузбасса возможно образование 23 затороопасных участков на реках Кия, Кондома, Уса, Мрассу и Томь (в Междуреченске, Калтане, Кемерове, Крапивинском, Яшкинском, Кемеровском, Чебулинском, Яйском Промышленновском муниципальных округах, Новокузнецком, Таштагольском, Тисульском муниципальных районах). Всего в регионе намечены 11 подрывов ледового поля общей массой свыше 5,9 тонн взрывчатого вещества», — уточнили в региональной администрации.

В главном управлении МЧС России по Кемеровской области, ледовые переправы ликвидируют из-за погодной ситуации, опережая график, — к 27 марта (прежний срок — 1 апреля).

Сибуправтодор также перевёл подрядные организации в режим повышенной готовности.

В регионе организовано наблюдение за уровнями рек.