Мехико, , 05:12 — REGNUM 15 человек заразились коронавирусом COVID-19 в Мексике с начала эпидемии, заявил главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломия, 12 марта на пресс-конференции.

За последние сутки выявлено три новых случая. Еще 82 пациента находятся под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 марта Национальный автономный университет Мексики (UNAM) ограничит часть своей работы из-за угрозы инфекции.

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